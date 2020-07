Nach Bootsunglück: Freundin von LASK-Star verstorben

Tagelang kämpfte die 24-jährige Oberösterreicherin um ihr Leben, nachdem sie bei einem tragischen Bootsunfall 15-20 Minuten unter Wasser gedrückt wurde. Auch ihr Freund, LASK-Spieler René Renner war dabei, als es passierte.

Der schwere Bootsunfall ereignete sich am vergangenen Samstag auf der Salza im Bereich Palfau in Landl (Bezirk Liezen). Die 24-jährige Oberösterreicherin wurde dabei bis zur Bergung unter Wasser eingeklemmt. Sie wurde per Tau geborgen und unter ständiger Reanimation in das Krankenhaus Amstetten geflogen. Von Anfang an hieß es, ihr Zustand sei kritisch. Tagelang kämpfte die junge Frau um ihr Leben, am Donnerstagmorgen hieß es, sie sei ihren Verletzungen erlegen.