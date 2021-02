Nach Bombendrohung in Feldkirch: Zehn Jahre Haft

Im April des vergangenen Jahres gab es eine Bombendrohung gegen eine Bank in Feldkirch. Der Täter wurde nun verurteilt.

Am 17. April 2020 langte bei der Raiffeisenbank in Feldkirch-Altenstadt eine telefonische Bombendrohung ein. Der 41-jährige, mehrfach vorbestrafte, in der Steiermark wohnhafte Serienräuber, forderte damals im Zuge mehrerer Anrufe, eine Zahlung der Bank mittels eines elektronischen Prepaid-Zahlungsmittels.