Nach Bluttat an 16-Jähriger: Verdächtiger in Wien festgenommen

Nach der Bluttat an einer 16-Jährigen am Sonntag in Steyr ist der verdächtige 17-jährige Freund des Opfers am Dienstag in Wien festgenommen worden.

Das teilte die oberösterreichische Polizei der APA mit. Nach dem Afghanen war europaweit gefahndet worden.

Das junge Pärchen, das eine On-Off-Beziehung führte, hatte sich am Sonntag in das Zimmer der 16-Jährigen in der Wohnung der Mutter im Stadtteil Münichholz zurückgezogen. Als die Mutter und die Schwester des Mädchens gegen 23.00 Uhr den Raum betreten wollten, war dieser mit einem Kasten verbarrikadiert. Sie schafften es, ihn zur Seite zu schieben, und fanden die Jugendliche tot. Das Fenster war offen und der 17-Jährige, der in einem Asylheim im selben Stadtteil gemeldet war, weg.

Asylstatus unbekannt Die Kriminalisten gehen von einer Beziehungstat aus, Details zum Motiv waren zunächst aber nicht bekannt. Der Bursch soll bisher nicht aufgefallen sein. Zu seinem Asylstatus gab es keine Information. Medienberichte, wonach er subsidiär Schutzberechtigter sei, wurden weder bestätigt noch dementiert.