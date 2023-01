Nach Benedikts Tod: Gänswein plaudert aus dem Nähkästchen

Der am Samstag verstorbene Benedikt XVI. hatte bereits im September 2012 seinem Privatsekretär Georg Gänswein seinen Rücktrittsbeschluss mitgeteilt.

"Meine unmittelbare Reaktion war: 'Heiliger Vater, das ist unmöglich, das ist einfach nicht möglich'", so Gänswein im Interview mit der römischen Tageszeitung "La Repubblica" (Montagsausgabe). Joseph Ratzinger hatte am 11. Februar 2013 völlig überraschend öffentlich seinen Amtsverzicht angekündigt.

"Eine Entscheidung, keine These"

Auf die Frage, warum Benedikt seine Rücktrittsankündigung auf Latein gesprochen habe, antwortete Gänswein: "Benedikt sagte, dass eine derartige Ankündigung in der Sprache der Kirche gemacht werden musste. So hat er diese Worte verlesen, die seine Verzichtserklärung geworden sind", erklärte Gänswein. Auf die Frage, warum Benedikt sich nach seinem Amtsverzicht als "papa emerito" bezeichnete, antwortete sein Privatsekretär, dass es sich um seinen persönlichen Beschluss handelte."Ich glaube, dass vor einem so außerordentlichen Beschluss die Rückkehr zum Kardinalamt nicht natürlich gewesen wäre. Es gibt jedoch keinen Zweifel, dass es in diesen Jahren (seit der Papstwahl 2013, Anm.) einen einzigen Papst gegeben hat, der Franziskus heißt", so Gänswein.