Benedikt XVI. im Petersdom aufgebahrt - erste Gläubige nehmen Abschied

Die öffentliche Aufbahrung des Leichnams des emeritierten Papstes Benedikt XVI. im Petersdom hat begonnen.

Hunderte Gläubige standen im Vatikan bereits vor Öffnung der Tore am Montag Schlange, um dem am Samstag verstorbenen früheren Pontifex die letzte Ehre zu erweisen. Der Leichnam Joseph Ratzingers wird drei Tage lang bis zu seiner Beerdigung am Donnerstag öffentlich aufgebahrt sein.