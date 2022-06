Nach Ausschreitungen am Gardasee: Vier Personen angezeigt

Nach wilden Ausschreitungen am Gardasee am 2. Juni sind vier Personen wegen Widerstands gegen die Polizei und Schlägereien angezeigt worden.

Unterdessen berief der Präfekt von Verona, Donato Cafagna, am Donnerstag eine Sitzung des Ausschusses für Ordnung und Sicherheit ein, an der auch die Bürgermeister des Seeufergebiets und Vertreter der Regionalbahnen teilnehmen. Am Mittwoch sagte Innenministerin Luciana Lamorgese im Parlament in Rom, dass sie die Lage besser überwachen wolle, und das schon bei der Anreise möglicher Krawallmacher zum Gardasee. Mehr Polizisten sollen an den Sommer-Wochenenden in den Badeortschaften am Gardasee zum Einsatz kommen.