Nach Asteroiden-Crash: Ein geglückter Abschuss?

Impaktforscher Prof. Dr. Christian Köberl sprach bei "Vorarlberg LIVE" über die geglückte NASA-Mission.

Der US-Raumfahrtbehörde NASA ist in der Nacht auf Dienstag ein spektakuläres Experiment im Weltall gelungen: In 11,3 Millionen Kilometer Entfernung raste absichtlich ein unbemannte Sonde in den Asteroiden Dimorphos, um dessen Flugbahn zu verändern.