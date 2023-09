©VOL.AT; The Lords

Nach Amoklauf: Comeback für das große Treffen der Lords in Nenzing

Nach dem tragischen Amoklauf in Nenzing im Jahr 2016, bei dem zwei Menschen ihr Leben verloren und zahlreiche verletzt wurden, organisiert der Motorradclub The Lords Walgau am 30. September erstmals wieder eine größere Veranstaltung.

Seit jener schrecklichen Nacht im Jahr 2016 gab es keine größere Veranstaltung des Motorradclubs The Lords Walgau mehr. Der legendäre Motorradclub organisiert nun am 30. September ein großes Event auf dem Bettler Äule Fußballplatz in Nenzing.

Ein trauriges Kapitel in der Vereinsgeschichte

Im Jahr 2016 endete ein Beziehungsstreit während einer Konzertveranstaltung in Nenzing in einer Tragödie. Ein 27-Jähriger eröffnete das Feuer auf die rund 150 Konzertbesucher und tötete dabei zwei Männer im Alter von 48 und 33 Jahren, bevor er sich selbst das Leben nahm. Elf weitere Personen wurden verletzt, und die Gemeinde Nenzing war zutiefst erschüttert.

Das erste Event seit jener dunklen Nacht

Nach Jahren der Zurückhaltung versucht der MC The Lords Walgau nun, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Das bevorstehende Event am 30. September bietet die Gelegenheit, die tragischen Ereignisse von 2016 hinter sich zu lassen und gemeinsam zu feiern.

Ein Tag voller Musik und Gemeinschaft

Das Event auf dem Bettler Äule Fußballplatz beginnt um 12 Uhr und bietet eine breite Palette von Aktivitäten für die Besucher. Ab 18.30 Uhr können die Gäste die Live-Auftritte von Rigo & Chili und im Anschluss Common Ground genießen. "Am 30. September werden wir zum ersten Mal seit jenem schicksalhaften Abend am Fußballplatz der Bettler Äule wieder eine Lords-Party organisieren. Mit Live-Musik, erstklassiger Gastronomie und natürlich bei freiem Eintritt", so Präsident Dietmar "Flash" Halbeisen.

Treffen MC The Lords Walgau am 30. September

WANN: 30. September, ab 12 Uhr

WO: Bettler Äule Fußballplatz

(Nenzing)

Rigo & Chili live ab 18.30 Uhr, danach Common Ground live

Eintritt frei!

