Nach AfD-Wahlsieg: Neonazi verteilt blaue Luftballons vor Kindergarten

Der Mann hat eine "Wehrmacht"-T-Shirt an und verteilte blaue Luftballons, die Parteifarbe der AfD, an Kinder.

Das Wahlergebnis in Sonneberg hat in Deutschland eine lebhafte Diskussion ausgelöst. Die AfD hat ihr erstes Spitzenamt auf kommunaler Ebene gewonnen. Mit ihrem Kandidaten Robert Sesselmann gibt es den ersten AfD-Landrat in der Bundesrepublik.

AfD Thüringen ist rechtsextrem

Besonders brisant ist dies, da die AfD in Thüringen als gesichert rechtsextrem eingestuft wird. Der Vorsitzende, Björn Höcke, wird ebenfalls als rechtsextrem betrachtet. Die demokratischen Parteien sind zwischen Schockstarre und gegenseitigen Schuldzuweisungen gefangen. Die Sorge wächst, dass dieser "Dammbruch" zu weiteren Erfolgen der AfD in anderen Bundesländern führen könnte.

Neonazi besucht Kindergarten

Währenddessen sorgt ein Video aus Sonneberg für Aufsehen. Einen Tag nach dem Wahlerfolg des AfD-Politikers Sesselmann besucht ein Neonazi einen Kindergarten mit einer kontroversen Überraschung.

Ein Video, das von der Linken-Politikerin Katharina König-Preuss auf Twitter veröffentlicht wurde, zeigt einen Mann, der den Kofferraum seines Autos öffnet. Am Zaun sind viele kleine Kinderfüße zu sehen, und Kinderstimmen jubeln, als er ihnen blaue Luftballons gibt.

Auf den ersten Blick scheint dies eine nette Geste zu sein. Laut König-Preuss handelt es sich jedoch bei dem Mann um einen Neonazi, der "übrig gebliebene Luftballons der AfD" verteilt.

Eindeutiger Sticker auf dem Auto: "Ehrenamtlicher Abschiebehelfer"

Auf seinem Auto steht: "Ehrenamtlicher Abschiebehelfer", und auf seinem T-Shirt ist der Aufdruck "Wehrmacht wieder mit" zu sehen. "Ich weiß nicht, ob die Kindergärtnerinnen in dem Moment bemerkt haben, wer da steht und Ballons verteilt", schreibt die Linken-Politikerin. Das Video wurde laut ihrer Aussage ursprünglich von der Facebook-Community "Sonneberg gegen Nazis" veröffentlicht. Der Kindergarten befindet sich in Föritz, einem Ortsteil der Gemeinde Föritztal im Landkreis Sonneberg.

self all Open preferences.

Das Video sorgt auf Twitter für Empörung. In der Community mit dem Hashtag #händewegvonunserenkindern heißt es: "Lokalpolitik hin oder her... das geht überhaupt nicht. Kinder sind kein politisches Werkzeug!"

Video löst Wirbel aus

Das Video löst Wirbel unter den Nutzerinnen und Nutzern aus. Eine Frau kommentiert das Video mit den Worten: "Einfach unglaublich." Ihre Großeltern würden sich im Grabe umdrehen. "Man schämt sich in Grund und Boden, dass es in Deutschland wieder so weit kommen konnte", meint sie.

self all Open preferences.

self all Open preferences.

AfD ortet eine "False-Flag"-Aktion

Zunächst hat sich die AfD-Thüringen nicht zu dem Vorfall geäußert. Im Laufe des Tages stellte AfD Thüringen-Landessprecher Stefan Möller fest, dass der Mann kein AfD-Mitglied sei und alles sehr inszeniert aussehe. Er ortete also ganz offensichtlich eine "False-Flag"-Aktion.

self all Open preferences.