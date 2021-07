Nach Absage! EHC Lustenau sucht neuen Torhüter

Trotz einer Zusage hat der Slowakische Top-Goalie um Vertragsauflösung gebeten.

Vor rund 14 Tagen veröffentlichte der EHC Lustenau die Verpflichtung des solwakischen Torhüters Juraj Simboch. Aus persönlichen Gründen bat er nun um eine Vertragsauflösung. Der EHC Lustenau akzeptiert selbstverständlich diese Entscheidung und wünscht Juraj auf diesem Wege viel Erfolg auf seinem weiteren Wege.



Unterdessen läuft bei den Lustenauern die Suche nach einem neuen Keeper auf Hochtouren "Obwohl wir in dieser Angelegenheit keinen Zeitdruck haben, wurden uns schon einige Spieler auf dieser Position angeboten. Mit drei Torhütern sind wir derzeit in engem Kontakt und werden wohl in den nächsten Tagen den neuen Goalie präsentieren können", so Herbert Oberscheider.