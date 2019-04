Nach 84 Jahren: Elektrofachhändler Fawai & Co in Bregenz schließt seine Türen

Bregenz verliert eines seiner alteingesessensten Geschäfte: Der Elektrofachhändler Fawai & Co schließt nach 84 Jahren Geschäftstätigkeit. Geschäftsführer Lothar Mießgang im VOL.AT-Interview.

Schon seit rund 84 Jahren vertrauen Kunden aus Bregenz und Umgebung auf Fawai und Co in der Schulgasse, wenn es um elektrische Geräte geht. Nun ist es leider so weit: Der Elektrofachhandel muss seine Pforten schließen. “Wie soll man 84 Jahre in einer relativ kurzen Zeit präzisieren? Das ist relativ unmöglich”, erklärt Inhaber Lothar Mießgang aus Bregenz gegenüber VOL.AT. “Es gibt Hochs und es gibt Tiefs und derzeit sind wir einfach am Aufhören.”

Konsument hat entschieden Im Jahr 1973 übernahm Mießgang das Geschäft von Herrn Fawai und seinem Vater. Seitdem wurde es von ihm und einem zweiten Mitarbeiter geführt. Die Entscheidung, den Fachhandel zu schließen fiel nicht einfach, doch mehrere Faktoren machen den Entschluss unausweichlich. “Das Alter steht an erster Stelle. An zweiter Stelle hat der Konsument entschieden, dass kleine Geschäfte ganz einfach nicht mehr dem heutigen Stand entsprechen”, verdeutlicht der Bregenzer. Die Umsätze seien zudem in großem Maße eingebrochen. “Die Jugend tendiert zum Kauf über Internet und Großflächen, die älteren Personen bleiben uns und den anderen kleinen Geschäften irgendwo erhalten, aber sie sterben uns leider weg”, zeigt sich Mießgang betroffen.

Viele treue Kunden Seit er den Betrieb von seinem Vater übernommen hat, ist viel passiert. Besonders in Erinnerung bleiben ihm die Kunden, die ihr Vertrauen in ihn gelegt haben. “Vielen Dank für die vielen treuen Kunden, die uns immer wieder gesagt haben ‘Eigentlich schade dass sie gehen'”, bedankt sich der rüstige Ladenbesitzer. “Wir sind ein Nahversorger. Wir sind eine Institution von Bregenz gewesen oder sind es vielleicht jetzt noch kurze Zeit. Und dann werden wir eben die Konsequenzen tragen müssen.”

Kuner: “Finde es sehr tragisch”

Einer der Stammkunden ist Philipp Kuner, seines Zeichens Optikermeister und FPÖ- Stadtrat von Bregenz. “Ich finde es sehr tragisch. Es zeigt den heutigen Zeitgeist, dass die Leute immer mehr im Internet einkaufen und den stationären Handel vernachlässigen”, so Kuner. “Wenn es so weiter geht, verlieren wir alle stationären Geschäfte und haben bald nur noch das Internet und das ist traurig.” Bereits seit er denken könne, sei er Kunde von Fawai und Co. “So wie es gewachsene Bregenzer tun” wolle er Geschäfts- und Unternehmensfreunde unterstützen.