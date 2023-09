Nach 35 Jahren: Traditionsunternehmen stellt Geschäftsbetrieb ein

Firma in Liquidation

Das alteingesessene Trockenbauunternehmen Sumper Trockenbau in Götzis stellt seine Geschäftstätigkeit ein. Gegenwärtig befindet sich die Sumper Trockenbau GmbH gemäß Firmenbuch in Liquidation, wie wpa-Recherchen ergeben haben. Das Unternehmen ist seit etwa 35 Jahren in der Vorarlberger Baubranche tätig.