Nach 294 (!) Spielen für die VEU Feldkirch ist Schluss

VEU Feldkirch-Stürmer Christoph Draschkowitz beendet seine aktive Laufbahn.

Acht Saisonen in Folge trug Christoph Draschkowitz das VEU Feldkirch Dress und war eine verlässliche Konstante im Team der Montfortstädter. 2013 wechselte der Flügelstürmer von den Vienna Capitals, zusammen mit seinem Zwillingsbruder Lukas nach Feldkirch in die INL. Nach 294 Spielen für die VEU Feldkirch hängt der 31-jährige, gebürtige Wiener nun seine Schlittschuhe an den Nagel und kehrt aus beruflichen Gründen in die Bundeshauptstadt zurück. Mit 242 Scorerpunkten war „Draschko“ einer der produktivsten VEU-Stürmer und glänzte vor allem mit seiner feinen technischen Klinge. Der stets gut gelaunte Wiener feierte vor wenigen Tagen seinen 32. Geburtstag. Er wird eine große Lücke in der VEU Kabine hinterlassen.