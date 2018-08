Nach 25 Jahren! Revival-Party der Feldkircher Oscar Dinos

Im Rahmen einer Pressekonferenz stellen die Feldkircher Oscar Dinos 25 Jahre nach ihrem Meistertitel die Revival-Party zugunsten der Organisation "Wann und Wo Patenkind" vor.

Lang, lang ist es her! Vor 25 Jahren konnten die OSCAR DINOS, den bisher erstmaligen und einzigen Staatsmeistertitel, im American Football, die „AUSTRIAN BOWL“ nach Vorarlberg holen. Aus diesem Anlass, veranstalten wir am 1. September 2018, im Alten Hallenbad in Feldkirch, eine OSCAR DINOS REVIVAL PARTY, die wir mit unseren Freunden, Fans, Mitspielern, Legionären und Sponsoren, feiern wollen. Einfach mit all unseren Mitstreitern die diesen Meistertitel erst ermöglicht haben.