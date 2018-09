Nach 25 Jahren: Oscar Dinos Revival Party

Nach ihrem Meistertitel vor 25 Jahren feiern die Oscar Dinos mit einer großen Revival Party im Alten Hallenbad in Feldkirch zugunsten einem Wann und Wo Patenkind.

Vor einem Vierteljahrhundert wurden die Feldkirchs Oscar Dinos dank einem 45:10-Sieg gegen Salzburg Bulls als erster gegründeter American Footballclub Vorarlbergs sensationell Austrian Bowl-Champion. 25 Jahre nach diesem großartigen Triumph gibt es heute, ab 14 Uhr im Alten Hallenbad in Feldkirch die riesengroße Revival Party. „Unserer größter Wunsch ist es, mehrere tausend Euro an ein Wann und Wo Patenkind demnächst zu übergeben. Wir werden eine Megaparty mit allen Facetten abliefern. Es ist alles bestens angerichtet und die Vorbereitungen sind abgeschlossen“, sagt OK-Mitverantwortlicher Heinz Macierzynski, Onkel von Bulldogs Crack Kevin Macierzynski. Mehr als tausend Besucher werden zur Oscar Dinos Revival Party in der Montfortstadt erwartet. Dreißig der insgesamt 35 Spieler der Meister-Mannschaft von 1993 der Oscar Dinos sind beim Charityevent mit von der Party und werden im Smalltalk mit den Gästen die sportliche Vergangenheit nochmals Revue passieren lassen. Sogar die beiden einzigen Ausländer von damals Mike Haney (Pensylvania) und Matthew Carretti aus Südafrika mit der weitesten Anreise haben ihr Kommen zugesagt. Nur vier Akteure, darunter Jürgen Haller (weilt in Übersee) mussten aus beruflichen Gründen absagen. In ganz Europa wurde die Meistermannschaft ausfindig gemacht und alle freuen sich auf ein Wiedersehen. Die sieben zum Teil ehemaligen Spieler Heinz Macierzynski, Gerry Grässle, Nani Mock, Roman Kosec, Leo Valentin, Mike Mahmutovic und Christian Schallert haben seit Jänner eine umfangreiches Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Auf einer Fläche von 700 Quadratmeter im Alten Hallenbad startet ab 14 Uhr heute der Familiennachmittag mit freien Eintritt. Spiel und Spaß mit American Football, US Cars, Show Truck, Food Truck, Kinder Gokart, Bodypainting Airbrush und eine riesengroße Tombala mit 300 Preisen im Wert von fast 10.000 Euro versprechen Spiel, Sport und Spaß auf höchsten Niveau. Der Festabend startet um 19 Uhr mit dem Highlight des Video vom Erreichen des Meistertitel vor 25 Jahren.