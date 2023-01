Lustenau: Wie es mit dem "Corfu" weitergeht

2002 eröffnete in Lustenau das griechische Restaurant "Corfu". Ende 2022 wurde das Lokal geschlossen. Was nun geplant ist.

Im Mai 2002 wurde aus der "Taverne zum Reichshof" in Lustenau das griechische Restaurant "Corfu". Die Pächterfamilie Pagges stammte vom griechischen Festland gegenüber der Insel Korfu – daher auch der Name.

Schließung Ende 2022

Das Lokal war bald über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt für griechische Spezialitäten und eine angenehme Atmosphäre. Immer wieder gab es auch Livemusik. Nach mehr als zwei Jahrzehnten war am 27. Dezember 2022 Schluss.

Das "Corfu" an der Reichshofstraße in Lustenau. ©VOL.AT/Mayer

Das Lokal ist seit Ende Jahr geschlossen. ©VOL.AT/Mayer

Generationswechsel angesagt

"Nach 21 Jahren ist es an der Zeit in den Ruhestand zu gehen", teilte Wirt Spiro Pagges im Dezember mit. "Ich und meine Frau Wicky und das ganze Corfu Team möchten uns bei euch herzlich bedanken für eure Treue all die Jahre." Das Restaurant hat seither geschlossen.

Sowohl im Schaukasten mit der alten Speisekarte... ©VOL.AT/Mayer

...als auch an der Eingangstüre hängt das Schreiben des alten Betreibers. ©VOL.AT/Mayer

Die Türen werden jedoch nicht lange zu bleiben, wie der ehemalige Wirt verrät. "Es wird Zeit für einen Generationswechsel und wir übergeben es einem Familienmitglied", so Pagges in seinem Schreiben, das am Lokal prangt und auf der Homepage veröffentlicht wurde.

Auf der Terrasse stehen Dekofiguren, Möbel und Pflanzen bereit. ©VOL.AT/Mayer

Mit diesem Banner macht der neue Wirt das Ganze spannend. ©VOL.AT/Mayer

"Was kommt hier rein???"

Vor dem Lokal "Corfu" stehen seit kurzem alte zerlegte Möbel, Paletten und Kartons. An der Fassade hängt zudem ein Banner, das zur Straße hin zeigt: "Was kommt hier rein???" steht dort in großen Lettern geschrieben. Damit will es der neue Gastgeber wohl zusätzlich spannend machen.

Diese Ecke des Gastraumes ist fast fertig. ©VOL.AT/Mayer

Renovierung läuft

Allzu viel über seine Pläne für das "Corfu" und dessen Wiedereröffnung wollte der neue Lokalbetreiber noch nicht verraten. VOL.AT durfte jedoch vor der Neueröffnung einen Blick in die Gasträume werfen.

Der Tresen wurde erneuert, die Wände werden neu dekoriert. ©VOL.AT/Mayer

Diese Kommode wurde frisch lackiert und steht bereit. ©VOL.AT/Mayer

Im Inneren des griechischen Traditionsrestaurants laufen derzeit die Renovierungsarbeiten noch auf Hochtouren. Die Einrichtung wird erneuert und modernisiert. Der neue Tresen steht bereits, die Wände bekommen neue Dekoelemente.

Diese Säulen verleihen dem Lokal einen antiken Look. ©VOL.AT/Mayer

Es wird noch fleißig gewerkelt. Bis zur Neueröffnung ist noch einiges zu tun. ©VOL.AT/Mayer

Baldige Neueröffnung



Stammgäste und Liebhaber griechischer Spezialitäten dürfen sich jedenfalls auf die Wiedereröffnung freuen. "Wir eröffnen bald mit einer neuen, frischen Speisekarte", verrät der neue Wirt gegenüber VOL.AT. Ein genaues Datum steht noch nicht fest, derzeit wird Ende Jänner angepeilt. Man darf gespannt sein.

(VOL.AT)



