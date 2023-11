Nach 205 Spielen für den HSC ist Schluss

Vor genau zehn Jahren kehrte er zum HSC nach Hohenems zurück, nun beendet er seine Karriere beim SC SAMINA Hohenems.

Hohenems . Zehn Jahre, 205 Spiele und 221 Punkte – das ist die eindrucksvolle Bilanz von Pascal Kainz beim HSC. Doch nun ist genug. „Auch wenn ich topfit bin und sicher noch ein paar Jahre in dieser Liga spielen könnte, möchte ich nicht mehr. Ich habe gemerkt, dass ich immer öfter lieber beim meiner Familie bin, anstatt aufs Training zu fahren. Und ich denke, wenn man an diesem Punkt angekommen ist, sollte man seinen Fokus umlenken und Prioritäten neu setzen“, begründet der gebürtige Hohenemser seine Entscheidung.

Und Kainz kann dabei auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. Nach seinen ersten Schritten auf dem Eis beim HSC, wechselte er nach Dornbirn, wo er in der Jugend und auch in der Nationalligamannschaft zum Einsatz kam. Anschließend ging der Stürmer zum EHC Lustenau und brachte es dort auf 167 Einsätze in der Nationalliga bzw. Inter National Liga. Zwei Meistertitel in der zweiten österreichischen Liga mit Dornbirn und Lustenau, sowie die Teilnahme bei der u20 WM in Kanada gehören dabei sicher zu den sportlichen Highlights von Pascal Kainz.