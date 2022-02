Nach 150 Anzeigen: Lokalbesitzer schlägt zurück

Wie ihr alle schon wisst, hatten wir am Samstag, den 19. Februar, eine Polizeikontrolle in unserem Lokal. Der Grund für die Kontrolle war eine Überprüfung der Corona-Maßnahmen. Man hat 3G, die Maskenpflicht und ob die Gäste sitzen oder stehen kontrolliert. Es haben alle eine Strafe bekommen, weil sie keine Masken getragen haben, einen 3G-Nachweis hatten natürlich alle. Von 100 Lokalen (Cafés, Bars und Shishabars, die auch nur abends geöffnet haben) in Vorarlberg (und wir sind nicht die einzigen, die mit Live-Musik arbeiten) wurde nur bei uns kontrolliert und das ist ziemlich interessant. (Grund zum Nachdenken). Ganz egal wie es war - man hat daraus einen riesigen Wirbel gemacht und alle Medien schreiben und berichten, als hätte man Pablo Escobar geschnappt. Anstatt, dass sie Kriminelle jagen und einsperren, haben sie nichts besseres zu tun, als Menschen, die feiern, zu schikanieren und strafen. Aber wie man sagt "Gesetz ist Gesetz", auch wenn es nichts mit Verstand zu tun hat. Nach einem Gespräch mit unserem Anwalt, haben wir uns entschieden, dass wir am "Samstag 26.02.2022" mit dem PinCLUB geschlossen bleiben. Und ab dem 05.03 gibt es diese dummen Gesetze (CORONA-GESETZE) nicht mehr und ab dann werden wir wieder normal arbeiten ohne darüber nachzudenken, ob die Polizei reinkommt und uns fragt ob wir gesund sind und Nachweise haben!