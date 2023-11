Mysteriöses Video: Sternschnuppe, UFO, Weltraumschrott oder ein Meteorit am Vorarlberger Himmel - was ist hier zu sehen?

Ungewöhnlicher Nachthimmel über Vorarlberg: Auf einem mysteriösen Video ist ein helles Objekt mit leuchtendem Schweif zu sehen.

VOL.AT-Leser konnten am Donnerstagabend ein spektakuläres Himmelsphänomen auf Video festhalten und haben ihre Aufnahmen mit der Redaktion geteilt. Die Videos zeigen einen hellen Punkt am nächtlichen Himmel, der von einem leuchtenden Schweif begleitet wird. Auf den ersten Blick könnte man meinen, eine Sternschnuppe zu sehen. Doch einige Leser*innen sind skeptisch und glauben, dass es sich um etwas Anderes handeln könnte.

Raum für Spekulationen

Die Videos wurden am Donnerstagabend aufgenommen und zeigen den leuchtenden Punkt, der sich mit hoher Geschwindigkeit über den Himmel bewegt. Die Erscheinung erinnert stark an eine Sternschnuppe, doch die ungewöhnliche Helligkeit und der auffällige Schweif lassen Raum für Spekulationen. Einige Leser*innen äußerten die Vermutung, es könnte sich um Weltraumschrott oder sogar um ein unbekanntes Flugobjekt handeln.

