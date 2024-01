Mysteriöse Leichenfunde an Türkischer Riviera: Sechs tote Menschen an beliebten Urlauberstränden angespült

Sechs tote Menschen wurden innerhalb von fünf Tagen an beliebten Urlauberstränden entdeckt - ein rätselhafter Fund, der an der Türkischen Riviera für Unruhe sorgt und zahlreiche Fragen aufwirft.

Überreste eines Kindes

In Aksu, einem beliebten Urlaubsort, stießen Mitarbeiter eines Fünf-Sterne-Hotels auf den Körper eines jungen Mannes – der letzte in einer beunruhigenden Serie von Funden. Zuvor wurden zwei weitere Leichen in Manavgat und Serik entdeckt, während in Alanya die Überreste eines Kindes und eines Erwachsenen gefunden wurden.