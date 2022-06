Mysteriöses Loch im Happel-Stadion sorgt für Aufsehen

Stromausfall, lange Spielverzögerung, Heimniederlage und dann auch noch ein mysteriöses Loch im Mittelkreis.

Neben einem Stromausfall, der den Start der Begegnung um 90 Minuten verzögert hat, hat beim Fußball-Länderspiel Österreichs gegen Dänemark (1:2) auch ein tiefes Loch auf dem Spielfeld des Ernst-Happel-Stadions für Aufsehen gesorgt. Der ÖFB bemühte sich am Dienstag in Zusammenarbeit mit der Stadionverwaltung, das Geläuf wieder sicher zu machen. Der Verband zeigte sich zuversichtlich, die Probleme bis zum Heimspiel am Freitag gegen Weltmeister Frankreich gelöst zu haben.