Österreich verliert gegen Dänemark knapp mit 1:2

Trotz ansprechender Leistung unterliegt die ÖFB-Elf gegen Dänemark mit 1:2. Die Partie im Happel-Oval begann aufgrund eines Stromausfalls mit 90minütiger Verspätung.

Nach dem so erfolgreichen und erfreulichen Auftakt in die Ära von Neo-Teamchef Ralf Rangnick als österreichischer Nationaltrainer empfing die ÖFB-Elf heute mit Dänemark das nächste absolute Top-Team im Weltfußball.

Wie bereits im Vorfeld angekündigt nutzt der neue Chef auf der Trainerbank diese Nations League, um kräftig zu rotieren. Im Vergleich zum 3:0-Erfolg in Osijek gegen Vizeweltmeister Kroatien veränderte Rangnick seine Mannschaft auf insgesamt neun Positionen.

Stromausfall sorgt für Verzögerung

Nicht ganz 20.000 Zuschauer wohnten diesem munteren Duell im Happel-Oval dann bei, bei dem die Dänen nach 28 Minuten durch Hojbjerg die Führung erzielen konnten. Mit dem 0:1 aus rot-weiß-roter Sicht ging es dann auch in die Halbzeitpause.

Muntere zweite Hälfte

In der zweiten Halbzeit steigerten sich die Österreicher dann und wurden dafür belohnt. 67 Minuten waren absolviert, da eroberte Gregoritsch gegen Keeper Schmeichel den Ball, Arnautovic bediente mit Übersicht Schlager und der Wolfsburg-Legionär drückte das Spielgerät über die Linie - 1:1.

100. Länderspiel von Arnautovic

Arnautovic war zur Pause eingewechselt geworden, damit ist der 33jährige erst der dritte Akteur, der die magische Zahl von 100 Einsätzen im ÖFB-Trikot erreichte. In Minute 74 hatte der Bologna-Legionär auch den Führungstreffer auf dem Fuß, Aluminium verhinderte diesen allerdings.

Stryger Larsen entscheidet das Spiel

Entgegen dem Spielverlauf im zweiten Abschnitt waren es dann aber die Dänen, die sich über den Siegtreffer freuen durften. Ex-Austrianer Stryger Larsen fand etwas zu viel Platz vor und legte die Kugel gefühlvoll in die Maschen, Pentz war ohne Abwehrmöglichkeit.

Die ÖFB-Elf verliert am Ende etwas unglücklich mit 1:2, bereits am Freitag geht es in der Nations League mit dem Heimspiel gegen Frankreich weiter.