Mysteriöser Countdown: Gibt es ein Ibiza 2.0?

Das Netz rätselt: Ist es ein Gag oder gibt es am Samstag, 6. Juni um 6 Uhr morgens, neue Enthüllungen.

Auf den Bildern ist Bundeskanzler Sebastian Kurz zu sehen ebenso wie die gesuchte "Oligarchen-Nichte" aus dem Ibiza-Video. Jetzt gehen User im Netz schon davon aus, dass es ein "Ibiza 2.0" geben könnte mit Bundeskanzler Sebastian Kurz als Hauptdarsteller. Andere denken eher an einen PR-Gag à la Jan Böhmermann , aber das ist zu diesem Zeitpunkt alles nur reine Spekulation.

Beim letzten Mal sind wir alle voll drauf reingefallen, da war es Böhmerling mit so einem Countdown und einer eigenen Seite. Naja vielleicht gibt es ja ein zweites Ibiza mit den Türkisen auf Formentera und die müssen dann auch alle zurück treten? Das wäre was.

Gag oder Enthüllung?

Der Name der Seite "formentera.casa" deutet auf eine kleine Insel im Mittelmeer hin, die ebenso wie Ibiza zu den Balearen gehört. Auf den Bildern ist weiters ein Bild zu sehen, das auf den Konsum von Kokain hindeutet. Ob es neue Enthüllungen gibt oder sich alles nur um einen Scherz gehandelt hat, sollte am Samstag, 6. Juni um 6 Uhr in der Früh, feststehen. (VOL.AT)