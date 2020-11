MVP-Award für Indians-Spieler Lukas Pichler

Die Indians 2 beenden die zweite Bundesliga West 2020 auf dem dritten Rang.

Dornbirn. Kürzlich ging auch die Saison der Indians 2 mit zwei Spielen gegen die Hard Bandidos zu Ende. Das junge von Ryan Rupp und Riley MacDonald gecoachte Farmteam bot eine überzeugende Leistung, darunter zwei klare Auswärtssiege gegen den Serienmeister aus Schwaz, und sicherte sich mit acht Siegen und acht Niederlagen hinter den beiden Tiroler Teilnehmern den dritten Platz in der Endtabelle. Aber nicht nur als Team wussten die Spieler von Rupp und MacDonald zu überzeugen, auch bei den nun individuell verliehenen Awards schlugen die Indianer zu.

So wurde Lukas Pichler zum MVP (Most Valuable Player) der 2. Bundesliga West 2020 gewählt. Gold Glove Awards gingen ebenso an Lukas Pichler (Catcher), Pius Rhomberg (2nd Base) und Stefan Schwendinger (Centerfield). Adrian Bleyer beendete die Saison mit der drittbesten ERA (Earned Run Average).