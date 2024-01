Muutiger Jahresauftakt mit den Vereinen

Bludenz. Das neue Jahr startete für die Vereinsvertreter*innen der Stadt Bludenz in einer außerordentlich positiven Atmosphäre.

Am Donnerstag, 11. Januar 2024, fand im Muut Offices in der Werdenbergerstraße 41 ein inspirierendes "Meet and Greet" mit dem Landeshauptmann Markus Wallner statt. Die Veranstaltung bot eine gute Gelegenheit für einen direkten Dialog zwischen den Vereinen und dem Landeshauptmann, um Anliegen, Ideen und Fragen in ungezwungener Atmosphäre zu besprechen.