Muttertagsspende der Herbstzeitlosen

Spende an "Stunde des Herzens"

Anlässlich des Muttertages überreichten Margit Fleisch und Brigitte Mathis vom Verein „Hilfe für Andere – die Herbstzeitlosen“ an Joe Fritsche einen Spendenscheck in Höhe von 5.000 Euro. Joe Fritsche zeigte sich erfreut über diese tolle Spende, mit der wieder bedürftigen älteren Menschen und Familien geholfen werden kann. Der Verein „Stunde des Herzens“ ist sowohl im Ländle als auch grenzüberschreitend tätig. Bei einem Besuch der Vereinshomepage (https://www.herz.or.at/verein/das-sind-wir) sieht man, in wie vielen Bereichen der Verein Hilfe leistet.