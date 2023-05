Muttertagsmärktli mit Kunsthandwerkern

Unter dem Motto „Üsri regionala Produzenta stellan sich vor!“ gab es dieser Tage ein kleines, aber feines Muttertagsmärkli.

Den ganzen Tag lang konnte in Ruhe begutachtet, getratscht, gestöbert und gekauft werden. Neben der Werkstätte Montafon waren auch etliche regionale Anbieter vertreten, sei es mit Hochprozentigem aus der hauseigenen Brennerei, leckeren Naschereien oder duftig Würzigem. Daneben gab es aber auch Dekorationsartikel aus Beton oder handgefilzte Haushaltswaren und Alltagsgegenstände sowie Unikate aus Holz von einem Küferer. „Mit der Werkstätte gemeinsame Sache zu machen, ist für mich eine Herzensangelegenheit“, so die Organisatorin des Muttertagsmärktli Doris Mangeng.

Auch in ihrer Boutique „schös und guats“ kann man ein Fach mieten und so seine Waren zum Verkauf anbieten. Nach einem eher bedeckten Vormittag kam am Nachmittag auch noch die Sonne heraus und lud die zahlreichen Besucher zum Verweilen auf dem Areal ein. Denn auch für das leibliche Wohl wurde mit Grill und Süßem bestens gesorgt. „Wir haben so viele Leute in der Region, die einzigartige Sachen herstellen und diese sollen hier einen Platz bekommen, um ihre Waren anzubieten“, begründet die engagierte Montafonerin, die das Muttertagsmärktli in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal organisierte.