Muttertagskonzert: Die Schurken spielen "Die Probe" - ein inszeniertes Konzert für junges Publikum.

Die vier Schurken sind Orchestermusiker, Solisten und Musikvermittler aus Leidenschaft. Sie gastieren unter anderem in der Elbphilharmonie in Hamburg, im Wiener Konzerthaus, im Wiener Musikverein, in der Philharmonie in Köln und an vielen anderen Orten und am Muttertag im Hofsteigsaal in Lauterach.