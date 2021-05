Muttertags-Aktion beim FC Lustenau 1907

Der älteste Fußballklub Vorarlberg hat sich ein spezielles Muttertags-Paket überlegt

Am 9. Mai ist Muttertag! Habt ihr schon eine Aufmerksamkeit für eure Mamas besorgt? Da die Muttertags-Aktion im letzten Jahr so gut angekommen ist und wir extrem viel positives Feedback erhalten haben, haben wir auch für dieses Jahr wieder ein ganz besonderes Muttertags-Paket zusammengestellt.

Ein Dank richtet der FC Lustenau besonders an Johannes König Sparmarkt in Lustenau, Sabrina Bösch vom Copy Corner in Lustenau, Trinkfest und Egger Bier.