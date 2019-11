Mutter des toten Bregenzers appelliert: "Wollen keine Hetze gegen Menschengruppen"

"Wir wollen keine Gewalt schüren. Wir wollen deeskalieren."

Ende November des vergangenen Jahres tötete ein 25-jähriger Afghane einen 21-jährigen Bregenzer mit dem Messer. Am gestrigen Donnerstag wurde der Täter am Landesgericht Innsbruck von den Geschworenen einstimmig für zurechnungsunfähig erklärt. Er wird in eine Anstalt für geistigabnorme Rechtsbrecher eingeliefert (das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig).