Mutter aller 2. Liga-Duelle im Kampf um den Anschluss

Zum 47. Mal stehen sich Austria Lustenau und Kapfenberg gegenüber, mit Heimsieg den Kontakt zu den vordersten Plätzen wahren

Den beiden Langzeitpräsidenten Hubert Nagel (Austria) und Erwin Fuchs (Kapfenberg), ist und war die Zehnerliga immer eine Herzensangelegenheit. Kein Wunder also, wenn bei der Mutter aller Ligaduelle in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs die Lustenauer Austria auch in der neuen 2. Liga mit dem dritten Heimsieg in der laufenden Meisterschaft den Anschluss an die Spitze wahren will. Die letzten vier der insgesamt 46. Aufeinandertreffen der Ligadinos hat die Austria gegen Kapfenberg für sich entschieden und will nach dem bärenstarken Auftritt im ÖFB-Pokal in Bruck an der Leitha (NÖ) nun auch im alltäglichen Alltag zurück auf die Siegerstraße. „Es war genauso ein Auftreten im ÖFB-Cup, wie man in diesem Bewerb spielen muss. Die Mannschaft hat dies mit Bravour gemeistert und hofft nun bei der morgigen Auslosung endlich auf ein attraktives Heimspiel“, sagt Austria Lustenau Trainer Gernot Plassnegger. Im dritten Pflichtspiel in sieben Tagen brennen Marco Krainz und Co. vor allem auf Wiedergutmachung vor dem treuen Anhang. „Kapfenberg wird meiner Mannschaft nicht viel Räume lassen. Aber mit viel Laufbereitschaft und Einsatzwillen und einer guten Chancenauswertung hoffen wir auf einen vollen Erfolg. Wir müssen uns auf unser Spiel konzentrieren. Die wichtigste Aufgabe wird es sein, Eigenfehler zu vermeiden, um keine Konter zuzulassen“, sprach Plassnegger Klartext. Der 40-jährige Steirer kann seiner Truppe keinen Vorwurf machen, denn lernwillig und zukunftsorientiert sind alle 25 Kaderspieler. Der Blick ist nach der blamablen Vorstellung gegen Aufsteiger Lafnitz (1:3) ohnehin nach vorne gerichtet. Bis auf Standardtormann Kevin Kunz, den Stürmern Marcel Canadi und Petar Pavlovic steht dem Trainer der gesamte Kader zur Verfügung. Wieder im Aufgebot steht auch Firat Tuncer. Er soll der Abwehrreihe wieder mehr Stabilität verleihen und wird wohl in der Startelf auflaufen. Für die Tore soll dann Goalgetter Ronivaldo, mit bislang fünf Saisontreffern bester Austria-Torschütze, sorgen. Hinsichtlich der Aufstellung gibt sich der Austria-Coach betont zugeknöpft. Übrigens: Seit vielen Jahren ist die Lustenauer Austria sozial unterwegs und besuchte in den letzten Wochen und Monaten soziale Einrichtungen und unterstützt viele Aktionen in Vorarlberg. Mit einem gültigen Ausweis haben Menschen mit sozialem Engagement im Heimspiel gegen Kapfenberg freier Eintritt.