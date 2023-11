Mutmaßliches Schlepperauto überschlägt sich bei Lindau

Ein mutmaßliches Schleuserauto, in dem sieben Menschen saßen, hat sich am Freitagabend in Deutschland auf der A96 an der Anschlussstelle Lindau am Bodensee kurz vor der Grenze zu Österreich überschlagen.

Darum geht's: Mutmaßliches Schlepperauto verunfallt bei Lindau

Schweizer Auto mit sieben Insassen überschlägt sich auf der A96

Ermittlungen gegen Fahrer und Beifahrer

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge waren sechs der Insassen türkische Migrantinnen und Migranten. Zollbeamte wollten das Auto mit Schweizer Zulassung zuvor für eine Kontrolle aus dem Verkehr ziehen.

Überladen und überschlagen

Laut Polizei beachtete der Fahrer des Wagens auch erst das Folgesignal der Streife, dann beschleunigte er aber und fuhr davon. Später fanden die Beamten das Auto auf dem Dach liegend. Der Fahrer hatte demnach in einer Kurve der Autobahnausfahrt Lindau die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Eine Verfolgungsfahrt durch die Polizei hatte nicht stattgefunden. Die Autoinsassen, unter denen eine Familie mit drei Kindern war - das mit insgesamt sieben Personen besetzte Fahrzeug war nur für fünf zugelassen - wurden in Krankenhäuser gebracht.

Auf dem Weg in die Schweiz

Laut deutscher Polizei hatte am Nachmittag ein zunächst unbekannter Schleuser sechs der Mitfahrenden mit zehn weiteren Migranten in einem Transporter über die Grenze gebracht. In der Nähe von Rosenheim holte der 37 Jahre alte Fahrer des späteren Unfallwagens die sechs Migrantinnen und Migranten ab, um sie in die Schweiz zu bringen. Ein 26-Jähriger, der auch in dem Auto saß, hatte die Fahrt mit dem 37-Jährigen organisiert.

Ermittlungen und Anzeigen

Gegen die beiden Männer wird jetzt wegen Schleusungsdelikten ermittelt. Bis auf den Fahrer bekamen alle Mitfahrer Anzeigen wegen unerlaubter Einreise und unerlaubten Aufenthaltes.