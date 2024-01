Mutmaßlicher Wolf in Bludenzer Stadtgebiet gefilmt

Nach einem kürzlichen Zwischenfall mit einem Wolf in Nenzing ist nun in Bludenz ein Video aufgetaucht, das einen mutmaßlichen Wolf zeigt. Die Aufnahme stammt aus einem dicht besiedelten Wohngebiet.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Bludenz, genauer in der Südtiroler Siedlung an der Grenze zu Nüziders, ein Video aufgenommen, das einen vermeintlichen Wolf zeigt. Die Zeitmarke des Videos weist auf etwa 3 Uhr nachts hin.