Mutmaßlicher IS-Kämpfer im Allgäu festgenommen

Die deutsche Polizei hat in Isny im Allgäu, unweit der Grenze zu Vorarlberg, einen 35-jährigen Mann verhaftet, der für die Terrormiliz Islamischer Staat gekämpft haben soll.

Der Syrer soll in seiner Heimat eng mit IS-Führern zusammengearbeitet, und zwischen 2012 und 2015 auch an Kampfhandlungen teilgenommen haben, wie all-in.de die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart zitiert. Außerdem sei der 35-Jährige auch für die radikal-islamistisch orientierte Terrororganisation Katibat Abu Bakr al-Siddik tätig gewesen.

Der Mann wurde am Dienstag in Isny im Allgäu aufgrund eines Haftbefehls des Oberlandesgerichts Stuttgart festgenommen, und in U-Haft genommen.