Mutmaßliche Tötung von Doppelgängerin - Polizei auf Spurensuche

Was klingt wie ein Krimi wurde in Ingolstadt Realität: Eine Frau soll ihre Doppelgängerin getötet haben. Nun sucht die Polizei die Tatwaffe.

Nach der mutmaßlichen Tötung ihrer Doppelgängerin durch eine Frau in Ingolstadt hat die Polizei rund um den Fundort der Leiche nach der Tatwaffe gesucht. Mehr als hundert Beamte waren dafür am Dienstag in der Nähe des Donauufers im Einsatz, sagte ein Polizeisprecher.