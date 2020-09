"Mut zur Veränderung": Female Future Festival findet statt

Mut zur Veränderung – Das 2. Female Future Festival findet am 01. Oktober 2020 in zwei verschiedenen Locations rund um Bregenz statt

Bereits zum zweiten Mal haben die Initiatorinnen Patricia Zupan und Verena Eugster von W3 Marketing über 30 top Speaker*innen, die zu allen Fragen rund um die Themen Job-Chancen, Zukunft, Innovation und Karriere der Frau beziehen, Corona bedingt, in zwei verschiedene Locations in und um Bregenz herum, geladen.

„Das Event für Frauen in Österreich, bei dem sich alles um Job-Chancen, Zukunft, Innovation und Karriere dreht.“

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Female Future Festival ein Format entwickelt haben, dass Frauen in ganz Europa begeistert. Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr und der Verschiebung vom Frühjahr, können wir nun noch stärker auf die Wünsche unserer Community eingehen und aktuelle Themen und interessante Speaker*innen einladen.“

Das Female Future Festival will auch im zweiten Jahr, Frauen empowern. Dieser Tag soll ein Tag der beruflichen Inspiration und ein Tag für neue Denkansätze sein. Von 8:00 Uhr bis 19:00 Uhr findet eine Vielzahl an Vorträgen, Interviews & Talks, Diskussionen, Masterclasses & Panels sowie Bar Camps und Meet & Greets mit Speaker*Innen statt. Dabei wird auch das kulinarische Wohl nicht vernachlässigt und genügend Raum für‘s Netzwerken und Austauschen geschaffen. Aber auch für eine professionelle und altersgerechte Kinderbetreuung während des Tages wird angeboten. So bleibt genug Zeit, um Mut und Inspiration zu tanken und Motivation und Selbstvertrauen mitzunehmen.