Müssen wir uns jedes Jahr gegen Corona impfen lassen?

Das Land Vorarlberg beginnt am Mittwoch mit der Verabreichung der dritten Impfdosis zum Schutz gegen eine Corona-Erkrankung.

Die Auffrischungsimpfungen werden zunächst in den Alten-, Pflege- und Seniorenheimen vorgenommen, im Oktober folgen die Mitarbeiter in den Krankenhäusern und in den Gesundheitsberufen. Eine jährliche Auffrischungsimpfung, wie jene bei der Grippe, will Martina Rüscher in „Vorarlberg LIVE“ nicht ausschließen.