Musks Twitter-Konferenz: Kündigungen und Aliens

In einem großen Online-Meeting mit Twitter-Mitarbeitern zeichnete Elon Musk für diese ein düsteres Bild für die Zukunft und sorgte auch mit kuriosen Aussagen für Kopfschütteln.

Bei einer großen Videokonferenz mit Twitter-Mitarbeitern am Donnerstag hat Tech-Milliardär Elon Musk wieder für einige Aufreger gesorgt. So drohte er unter anderem mit einer Kündigungswelle: Twitter sei derzeit nicht kostendeckend, weil die Ausgaben für, unter anderem, Personal, die Einnahmen übersteigen. Dies wolle er ändern. Aber: Wer "einen bedeutenden Beitrag" leiste, habe nichts zu befürchten. Wie Musk den Jobabbau mit seinem Ziel, Twitter auf eine Milliarde Nutzer hochzuschrauben, vereinbaren will, sagte er nicht.