Musk-Ex verlobte sich mit "Love Actually"-Star

Ex-Kinderstar Thomas Brodie-Sangster hat sich verlobt. Seine Auserwählte ist keine andere als die Ex-Frau von Elon Musk, Talulah Riley.

Bekanntgabe in sozialen Medien

Die Liebesgeschichte zwischen Riley und Brodie-Sangster begann 2021 am Set der "Disney+"-Serie "Pistol" über die Sex Pistols, in der sie beide mitspielten. Seitdem sind sie ein Paar und leben in einem denkmalgeschützten britischen Herrenhaus auf dem Land. Thomas Brodie-Sangster wurde durch seinen Auftritt als liebenswerter Junge in "Tatsächlich... Liebe" bekannt und blieb im Herzen vieler Fans präsent.