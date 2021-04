Musizieren von Anfang an

Schon die Kleinsten lernen beim elementaren Musizieren ein Gespür für Musik, Rhythmus und Melodie.

Dornbirn Es ist ein kleines, aber feines Grüppchen, das sich einmal wöchentlich im Kursraum der Musikschule Dornbirn zum Musizieren trifft. Die Vorfreude bei Kind und Elternteil ist zu spüren. Fröhlich begrüßen Lotte und Susanne Kanonier die Kinder mit einem Begrüßungslied. Lotte, das ist die Handpuppe mit struwweligem Haar, bei der die Haare im Takt mitwippen und die den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Susanne, das ist die Kursleiterin und erfahrene Musikpädagogin, die das Fach „Elementares Musizieren“ an der Musikschule Dornbirn unterrichtet. Gemeinsam bringen sie Kindern zwischen einem und vier Jahren die Freude zur Musik näher und laden zum Mitmachen ein. „Wir wollen hier keine Mozarts heranziehen. Es geht um ein erstes Gespür für Musik, Rhythmus und Melodie“, erklärt Susanne Kanonier aus Dornbirn. Lotte ist schon seit Anfang an mit dabei und hat in den vergangenen zehn Jahren mit Susanne schon vielen Kindern, die erste Scheu vor den Instrumenten genommen.