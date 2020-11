Musizieren in Coronazeiten

Auch der Musikverein Röthis musste in den letzten Monaten auf unterschiedliche Alternativen zurückgreifen.

So veranstaltete der Musikverein Harmonie in der Zeit in welcher keine Proben möglich waren, über WhatsApp eine interne „Musik-Challenge“. Jedes Mitglied wurde dabei nominiert und musste virtuell einen musikalischen Beitrag leisten – oder eine Jause für die ganze Musik spendieren. Dadurch dass aber alle mit Begeisterung dabei waren, warten die Musiker immer noch auf die Jause. Nachdem der Probenbetrieb wieder aufgenommen werden konnte, bereiteten sich die Musiker des MVH Röthis wieder auf die öffentlichen Proben vor und so freuten sich auch die Zuhörer bei zwei öffentlichen Vorführungen wieder auf die musikalischen Klänge. Ein weiteres Highlight war in diesem Sommer dazu noch die Begleitung der Hochzeit eines Mitgliedes in luftiger Höhe bei der Falbastuba in Laterns.