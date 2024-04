Musikverein Rohrbach feiert Jubiläum mit musikalischem Höhepunkt

Das anstehende Frühlingskonzert des MV Rohrbach steht ganz im Zeichen von „Dance, Dance, Dance.“

Dornbirn. 2024 ist ein ganz besonderes Jahr für den MV Rohrbach. Der Dornbirner Traditionsverein blickt auf 45 Jahre Musikgeschichte zurück – und das will gebührend gefeiert werden. Am Samstag, den 20. April laden die Rohrbacher zu ihrem alljährlichen Frühlingskonzert ins Dornbirner Kulturhaus. Unter dem Motto „Dance, Dance, Dance“ verspricht das Konzert ein Erlebnis voller mitreißenden Rhythmen und berührender Melodien zu werden.

„Unser Verein hat eine bemerkenswerte Reise hinter sich, geprägt von vielen Höhen und Tiefen und es ist faszinierend zu sehen, wie sich der Verein im Laufe der Jahre zu einem vitalen Bestandteil der Rohrbacher Gemeinschaft entwickelt hat”, erzählt Dirigent Christian Schiestl, der die Funktion 2020 übernahm. „Mein Weg zum MV Rohrbach war sehr unspektakulär. Ich wurde angefragt und nach einem kurzen Entscheidungs-Prozess wurde ich engagiert. Meine Entscheidung, Kapellmeister zu werden, war von einer persönlichen Erfüllung und Leidenschaft für Musik geprägt, denn schon immer zog es mich zur musikalischen Gestaltung hin, und die Möglichkeit, als Kapellmeister diese Leidenschaft auszuleben und meinen kreativen Ausdruck in die Konzertprogramme und Interpretationen einfließen zu lassen, war unwiderstehlich“, so der gebürtige Tiroler weiter.

Der Musikverein Dornbirn Rohrbach wurde am 19. Oktober 1979 gegründet. Die Gründungsversammlung fand damals im Rohrbacher Hof statt, mit Dirigent Josef Eberle und dem ersten Vorstand Gerold Breuß. Das erste Konzert erfolgte dann 1981 in der Turnhalle der Volksschule Rohrbach, und seitdem bildet das Frühjahrskonzert (1985 zum ersten Mal im Dornbirner Kulturhaus veranstaltet) den jährlichen Höhepunkt des Vereins. Weitere Meilensteine der Vereinsgeschichte waren die Teilnahme an Wettbewerben mit Auszeichnungen, die Aufführung von „Carmina Burana” 1998 und der Gewinn des Bodenseepokals 1999. „Auch das 40-jährige Bestehen wurde 2019 groß gefeiert, einschließlich eines dreitägigen Muighocks mit Festumzug“, erinnert sich Schiestl mit Freude zurück. 2021 war ein besonders schwieriges Jahr für die Rohrbacher Musikanten, die Corona-Pandemie führte zu einem musikalischen Stillstand, mit abgesagten Konzerten und Auftritten.