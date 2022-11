Musikverein Lochau: Wolfram Baldauf übergibt Vorstandschaft an Helmut Immler

Lochau. Standing Ovation für den langjährigen Ehrenvorstand Wolfram Baldauf auf der Generalversammlung des Musikvereins Lochau. Er übergab sein Amt nach insgesamt 23 arbeitsintensiven Jahren an den neuen Vorstand Helmut Immler.

Bestens aufgestellt präsentierte sich der Musikverein Lochau am Bodensee bei der ersten Präsenz-Generalversammlung nach der Corona-Pause im November 2022 der breiten Öffentlichkeit. Berichte von Ehrenvorstand Wolfram Baldauf, Kapellmeister Harald Schele, den Jugendreferenten Michaela und Michael Schmid, den Chronisten Roland Immler und Markus Stefani sowie Kassier Volker Stefani standen im Mittelpunkt.

Mit erfolgreicher Bilanz weiterhin auf einem guten Weg

Die Highlights für die 51 aktiven Musikanten, vier Marketenderinnen, Fahnenpatin Silvia Ziehaus und Fähnrich Manuel Rührnschopf aber waren das Funkenabbrennen am Buchenberg, das große Fahnensegnungsfest mit der Präsentation der neuen Frauentracht, das Frühlingskonzert mit der Übergabe von 44 Jungmusikerleistungsabzeichen und neun Ehrungen, das Maiblasen, die Erstkommunion, der Auftritt beim österreichischen Blasmusikfest in Wien, das traditionelle Lochauer Dorffest, das Ständchen zum 100. Geburtstag von EM Hermann Immler, der Feuerwehrfrühschoppen oder der Auftritt beim Franziskusfest im Seedomizil. Bester Besucher der 34 Proben war Martin Mark. Und im Jahresbericht der „Musik am See“ gab es für die 333 unterstützenden Mitglieder weitere Informationen über das vielseitige Vereinsgeschehen.