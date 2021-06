Musikverein Lochau: Probenauftakt und Ankündigung erster großer Auftritte

Mit der Ankündigung zur Durchführung des „Lochauer Dorffestes 2021 KLEIN“ hat der Musikverein Lochau am 10. Juni seine Probentätigkeit wieder aufgenommen. Erster offizieller Auftritt mit „3G-Sicherheit“ ist ein Sommerkonzert am 8. Juli um 19 Uhr auf dem Pfarrplatz.

Nach der coronabedingten Absage des traditionellen „Lochauer Dorffestes“ im Vorjahr hat der Ausschuss des Musikvereines Lochau entschieden, dass dieses Fest in diesem Jahr in verkleinerter Form unter Einhaltung der „3G-Regeln – genesen. getestet. geimpft.“ stattfinden wird. So lädt am Donnerstag, dem 22. Juli um 20 Uhr, zum Auftakt die Militärmusik Vorarlberg zum alljährlichen großen Sommerkonzert in die Open-Air-Arena im Lochauer Schulhof. Die Veranstaltungen am Freitag- und Samstagabend fallen aus, doch am Sonntag, dem 25. Juli um 10 Uhr, gibt es beim „Lochauer Dorffest 2021 KLEIN“ einen tollen Frühschoppen mit Feldmesse. Es spielen der Musikverein Lochau und die vereinseigene Jungmusik.