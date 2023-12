Musikverein Lochau präsentiert sich als „Visitenkarte“ der Gemeinde

Lochau. Bei den zahlreichen weltlichen und kirchlichen Veranstaltungen im Dorfgeschehen sorgt der Musikverein Lochau mit klingendem Spiel übers ganze Jahr für den entsprechenden musikalischen Rahmen und das besondere repräsentative Ambiente.

So zog das Führungsteam des Musikvereins mit Vorstand Helmut Immler auch bei der Generalversammlung am 24. November 2023 im Pfarrheim in den einzelnen Tätigkeitsberichten eine erfolgreiche Bilanz über ein sehr abwechslungsreiches Vereinsjahr.