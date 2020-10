Musikverein Lochau mit flotter Blasmusik im Ortgebiet unterwegs

Lochau. Mit dem erstmals durchgeführten „Herbstblasen“ feierte der Musikverein Lochau nach längerer musikalischer „Covid-19-Zwangspause“ ein gelungenes Comeback.

So waren die Musikanten an insgesamt drei verschiedenen Terminen „im ghörigen Abstand“ im Ortsgebiet unterwegs, um die Bevölkerung mit flotter Blasmusik zu erfreuen.

Im Eschach, Weidenweg, Flurstraße, Sudetenstraße, Am Hoferfeld und Hofen, am Buchenberg, Grünegger, Haggen und Halden sowie in der Siedlung, im Alberloch, Hörbranzer Straße, Hofacker, Bahnhofstraße oder Tannenstraße.