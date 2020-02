Musikverein Lochau mit den Militärmusikanten zu Gast in der Volksschule

Lochau. Das war beste Werbung für die Blasmusik. Der Musikverein Lochau hatte alle Klassen der Volksschule zu einer abwechslungsreichen „Musikstunden mit der Militärmusik“ in den großen Gymnastiksaal eingeladen.

Der Musikverein Lochau mit Kapellmeister Harald Schele und Vorstand Wolfram Baldauf ist immer auf Nachwuchssuche. Dazu die beiden Jugendreferenten Michaela und Michael Schmid: „Wir wollen bei den Kindern mit dieser Veranstaltung die Lust und die Freude an der Blasmusik wecken. Wer ein Instrument lernen will oder bereits ein Instrument spielt, kann zu uns als Lehrling in den Musikverein kommen. Man bekommt bei uns ein Instrument und kann sich dann auch an der Musikschule entsprechend ausbilden lassen. Junge Talente sind jederzeit willkommen!“