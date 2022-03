Musikverein Lochau lädt zur Segnung der neu restaurierten Vereinsfahne

Lochau. Im Rahmen der Sonntagsmesse am 27. März um 10 Uhr in der Pfarrkirche erhält die neu restaurierte Fahne des Musikvereines Lochau ihren kirchlichen Segen. Beim anschließenden Stehempfang im Pfarrheim wird auch die neue Damentracht offiziell vorgestellt.

Eine Fahnensegnung, im Volksmund auch Fahnenweihe genannt, ist im Vereinsgeschehen immer ein ganz besonderer Höhepunkt. So fand im 145-jährigen Bestehen des Musikvereines Lochau eine solch bedeutende Veranstaltung erst zwei Mal statt, und zwar im Rahmen der großen Musikfeste in den Jahren 1892 und 1950.

Nun wird die gesamte Ortsbevölkerung im Jahr 2022 zum dritten Mal zu diesem wohl historischen Ereignis, der Weihe der neu restaurierten Vereinsfahne aus dem Jahre 1950, eingeladen, „Corona-bedingt“ allerdings in einem kleineren Rahmen mit einer feierlichen Messfeier in der Pfarrkirche und dem festlichen Stehempfang im Pfarrheim.

Fahnen gehören seit jeher zum Gemeinschaftsleben in Dorf und Stadt, geben sie doch den Feierlichkeiten und Festen stets eine ganz besondere Note. Sie sind Zeichen des Heimatbewusstseins, der Solidarität und des Zusammengehörigkeitsgefühls.

In der langjährigen Vereinsgeschichte des Musikvereines Lochau bekam die erste Fahne am 24. Juli 1892 ihren Segen, lange 15 Jahre nach der Gründung des „Harmonie-Musikverein Lochau“ im Jahre 1877. Als Fahnenpatin fungierte Fräulein Katharina Hehle vom Grünegger, zum Fähnrich wurde der große Gönner Franz-Xaver Hutter gewählt. Gefeiert wurde auf den Festplatz beim Gasthaus zum Adler, heute Brauereigasthof Reiner.

Als ein Jahr nach Beendigung des zweiten Weltkrieges der Verein wieder zu neuem Leben erwachte, war diese Fahne völlig unbrauchbar geworden. Man dachte wohl an eine Neuanschaffung, doch standen, ganz abgesehen von den überaus schwierigen Nachkriegsverhältnissen, andere noch wichtigere Probleme an vordringlicher Stelle, nämlich die Frage des Nachwuchses oder die Beschaffung von Instrumenten und Notenmaterial.

Auch dank der Spendenfreudigkeit der Bevölkerung konnte dann doch eine neue Vereinsfahne angeschafft werden. Diese erhielt bei einem großen zweitägigen Fahnenweihefest unter dem Festobmann Josef Forster (Reifen-Forster) am 9. Juli 1950 in der Pfarrkirche ihre Weihe. Dazu kam die Anheftung der Fahnenschleife durch die Fahnenpatin Fräulein Melitta Bernhard, der damaligen Wirtin der Weinstube Bernhard, die Übergabe der Fahne an den inzwischen neu uniformierten Musikverein Lochau unter der Leitung von Vorstand Ferdinand Fink und Kapellmeister Adolf Heidegger sowie die Übernahme durch den Ehrenfähnrich Hermann Gorbach.