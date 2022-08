Musikverein Lochau: Historischer Auftritt beim Österr. Blasmusikfest in Wien

Der MV Lochau war bei der Einweihung des Denkmals von Erzherzog Karl von Österreich am Heldenplatz am 9. September 1934 als Gastmusik aus Vorarlberg mit dabei.

Lochau. Der Musikverein Lochau mit Kapellmeister Harald Schele vertrat Anfang Juni die „Vorarlberger Farben“ beim großen Österr. Blasmusikfest in Wien. Es war auch die willkommene Gelegenheit, den historischen Auftritt des MV Lochau im Jahr 1934 am Heldplatz in Erinnerung zu rufen.

Zum Auftakt gab es für die Lochauer Musikanten eine Führung durch die Hofburg und das Parlament mit dem Vorarlberger Nationalratsabgeordneten Norbert Sieber. Im Rahmen der „Wiener Standkonzerte“ der einzelnen Musikvereine aus ganz Österreich sorgte der MV Lochau beim Steffl-Kirtag für die blasmusikalische Unterhaltung. Anschließend ging es mit klingendem Spiel durch die Fußgängerzone über den Graben und dem Michaelertor zum Heldenplatz.

Erinnerung an das Jahr 1934

Dort wurde in Erinnerung an das historische Foto aus dem Jahr 1934, welches den MV Lochau vor 88 Jahren vor dem Denkmal von Erzherzogs Karl von Österreich zeigt, für die Vereinschronik neuerlich Aufstellung genommen. Bundespräsident Wilhelm Miklas hatte damals diese Heldengedenkstätte am 9. September 1934 eingeweiht, und der MV Lochau war hier mit dem Lochauer Bürgermeister Michael Mangold in Kaiserjäger-Uniform und Kapellmeister Konrad Mennel als Gastmusik aus Vorarlberg live mit dabei.

Empfang im Wiener Rathaus