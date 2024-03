Musikverein Lochau: „Frühlingskonzert“ als musikalisches Highlight der Saison

Lochau. Zum alljährlichen großen „Konzert zur Frühlingszeit“ lädt der Musikverein Lochau am Samstag, dem 6. April, um 20 Uhr in die Sporthalle. Ein attraktives Konzertprogramm steht für einen unterhaltsamen Blasmusikabend.

Da sind die Stücke wie Jubilation Overture (James Barnes), Silva Nigra (Markus Götz), Vilia (Franz Lehar/Arr. Alfred Reed) und Second Suite for Band (Alfred Reed) vor der Pause sowie Shackelford Banks (Jay Bocook), At the Break of Gondwana (Benjamin Yeo), Vibra Phonia (Sam Daniels/Solist Schlagzeuger Johannes Bertel) und Coldplay in Symphony (Arr. Bert Appermont) im zweiten Konzertteil zu hören.